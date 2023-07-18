СК Приднестровья заявил об отсутствии информации об угрозах в адрес убитого оппозиционера

По словам председателя Следственного комитета непризнанной республики Вячеслава Брынзаря, предварительные выводы показывают, что убийца попал в дом беспрепятственно, следов взлома не обнаружено

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Следствие не располагает информацией об угрозах в адрес убитого в Приднестровье лидера Союза оппозиционных сил республики, председателя Приднестровской коммунистической партии Олега Хоржана. Об этом сообщил журналистам председатель Следственного комитета (СК) непризнанной республики Вячеслав Брынзарь.

"О каких-либо угрозах Олегу Хоржану на данный момент ничего неизвестно", - сказал Брынзарь.

По его словам, следователи ждут результатов экспертизы, а также изучают улики с места преступления. Предварительные выводы показывают, что убийца попал в дом беспрепятственно, следов взлома не обнаружено. "Либо это были лица, которых убитый знал, либо те, кто путем угроз заставили его открыть входную дверь", - добавил Брынзарь.

На месте преступления был обнаружен опустошенный сейф без следов взлома. Следователи изучают круг общения политика. "Нужно не забывать о том, что Хоржан отбывал наказание в местах лишения свободы. Мы не исключаем, что, возможно, как одна из версий, что убийца потенциально из круга лиц, с которыми он общался при отбытии наказания", - отметил Брынзарь.

По данным МВД Приднестровья, тело Хоржана с признаками насильственной смерти обнаружила в понедельник его супруга в их частном доме в селе Суклея. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что взял расследование под свой контроль. Власти Молдавии предложили Тирасполю провести совместное расследование.

В 2018 году Хоржан был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы за организацию несанкционированных митингов и публичные оскорбления представителей власти. В прошлом году он вышел на свободу.