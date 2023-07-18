Кисида выразил намерение встретиться с Си Цзиньпином

В прошлый раз премьер Японии и председатель КНР встречались в ноябре 2022 года в Бангкоке, где проходил форум АТЭС

ДУБАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида хотел бы провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином для построения конструктивных отношений между странами. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Дохе по итогам своего визита в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар.

"Мы хотели бы создать площадку для обмена мнениями с целью построения конструктивных и стабильных отношений между Японией и Китаем", - сказал он в ответ на вопрос о возможности проведения встречи с председателем КНР.

В прошлый раз Кисида и Си Цзиньпин встречались в ноябре 2022 года в Бангкоке, где проходил форум АТЭС. До этого встреча премьера Японии и председателя КНР проходила в декабре 2019 года. Тогда китайский лидер провел переговоры с Синдзо Абэ, занимавшим пост главы японского правительства.

Япония и Китай вовлечены в территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Этот спор обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

Кроме того, негативное влияние на отношения двух стран оказало решение Японии сбросить в океан очищенную от радиации воду с АЭС "Фукусима-1". Китай неоднократно выступал с критикой этого плана. Токио в свою очередь призывает Пекин руководствоваться научным подходом в этом вопросе.