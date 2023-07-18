СМИ: объявленный в розыск экс-менеджер Wirecard вышел на связь с органами юстиции ФРГ

Речь идет о Яне Марсалеке

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Главный фигурант в деле о банкротстве оператора электронных платежей Wirecard, бывший член совета директоров этой компании Ян Марсалек через адвоката вышел на связь с германскими органами юстиции. Об этом сообщило онлайн-издание Wirtschaftswoche со ссылкой на представителя суда Мюнхена (федеральная земля Бавария).

Скандал вокруг Wirecard произошел в середине июня 2020 года. По итогам аудита выяснилось, что на счетах компании отсутствуют €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчетах в качестве активов. Германская прокуратура полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчетности ее указывали для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков. После скандала глава Wirecard Маркус Браун ушел в отставку, а Марсалек уехал из Германии и до сих скрывается от следствия, он был объявлен в международный розыск по подозрению в участии в мошеннической схеме.

Как теперь пишет Wirtschaftswoche, через адвоката Марсалека в мюнхенский суд поступило официальное письмо. Содержание послания не раскрывается. Известно лишь, что в нем подозреваемый оставил без комментариев выдвинутые обвинения.

До сих пор остается неизвестным местонахождение бывшего топ-менеджера. В 2020 году немецкие СМИ без указания источника и не приводя каких-либо доказательств писали, что он якобы находился в Подмосковье. В одном из материалов журнала Der Spiegel выдвигалось предположение, что он мог находиться в Белоруссии.