Представители Израиля и Британии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Иран и Украину

Как сообщили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, такие встречи станут регулярными

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июля. /ТАСС/. Межведомственные делегации Израиля и Великобритании провели встречу по вопросам стратегического диалога, в ходе которой обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, Иран и обстановку на Украине. Об этом сообщила во вторник канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По ее информации, встреча прошла в Иерусалиме под председательством советника израильского премьера по национальной безопасности, главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и советника по национальной безопасности премьер-министра Великобритании Тима Бэрроу. "Состоялось углубленное обсуждение иранского вопроса, войны между Россией и Украиной и ситуации на палестинской арене", - говорится в сообщении.

Как отметили в канцелярии, заседание посетил и глава израильского кабмина. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху приветствовал делегацию Великобритании и начало стратегического диалога, отражающего дружбу и стратегическое партнерство между Израилем и Соединенным Королевством", - отмечается в сообщении.

"Условлено, что встречи в рамках стратегического диалога [между представителями Израиля и Великобритании] станут регулярными", - добавили в канцелярии израильского премьера.