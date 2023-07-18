Рамапоса: арест Путина в ЮАР по ордеру МУС был бы равносилен объявлению войны России

ПРЕТОРИЯ, 18 июля. /ТАСС/. Гипотетический арест в ЮАР президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса в документах, направленных в Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг.

"Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина, - цитирует во вторник местный новостной портал News 24 Рамапосу, который дал под присягой письменные показания в связи с иском со стороны оппозиционной партии "Демократический альянс" (ДА). - Было бы несовместимо с нашей конституцией рисковать вступить в войну с Россией. У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики, а также уважать, защищать, поощрять и осуществлять права народа республики на жизнь и безопасность". При этом президент настоял, чтобы его позиция содержалась судом в тайне, чтобы сохранить конфиденциальность во взаимодействии правительства ЮАР и МУС.

Однако Верховный суд распорядился во вторник обнародовать конфиденциальный письменный ответ Рамапосы по поводу требования ДА обязать правительство страны выполнить требование МУС в связи с выданным им ордером на арест Путина. Спустя несколько часов после публикации судебного решения Рамапоса заявил, что не возражает против обнародования своих письменных показаний.

17 марта МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, а возможные ордера на арест юридически ничтожны.

Президент ЮАР пригласил всех лидеров стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на предстоящий в августе саммит объединения. Он состоится в южноафриканском Йоханнесбурге.