Макрон проведет совещание по теме подготовки парижской Олимпиады

По данным агентства AFP, ключевой темой встречи станет "прием туристов и имидж Франции"

ПАРИЖ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду проведет совещание с членами правительства по подготовке парижской Олимпиады 2024 года. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

Оно отмечает, что ключевой темой встречи станет "прием туристов и имидж Франции". По данным AFP, также ожидается, что будут обсуждаться вопросы транспорта и обеспечения безопасности гостей и участников игр.

Кроме того, как указывает агентство, в ходе встречи глава государства намерен убедиться, что "подготовка проходит в соответствии с графиком и укладывается в намеченный бюджет".

Игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.