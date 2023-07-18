Парламент Молдавии проведет слушания после убийства оппозиционера в Приднестровье

По данным МВД Приднестровья, тело Олега Хоржана с признаками насильственной смерти обнаружила его жена в их частном доме в селе Суклея

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии проведет слушания по обстоятельствам убийства лидера Союза оппозиционных сил Приднестровья, председателя Приднестровской коммунистической партии Олега Хоржана. Об этом сообщил вице-спикер законодательного органа Михай Попшой.

"Обстоятельства этого ужасного убийства должны быть детально изучены. На следующей неделе организуем парламентские слушания, на которые будут приглашены представители соответствующих учреждений, которые проинформируют депутатов о деталях преступления и расследовании", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорация Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По данным МВД Приднестровья, тело Хоржана с признаками насильственной смерти обнаружила в понедельник его жена в их частном доме в селе Суклея. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что взял расследование под свой контроль. Кишинев предложили Тирасполю провести совместное расследование, посреднические услуги в этом вопросе готова предоставить Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.