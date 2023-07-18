18 июля, 17:17

Президент Туркмении примет участие в саммите стран Центральной Азии и Персидского залива

Этот саммит пройдет 19 июля в Джидде

АШХАБАД, 18 июля. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправился в Саудовскую Аравию, где примет участие в первом саммите руководителей стран Персидского залива и государств Центральной Азии. Об этом сообщили в официальной программе туркменского телевидения Watan.

Как отметило телевидение, туркмено-саудовские отношения носят неизменно дружественный характер, Туркмения и Саудовская Аравия конструктивно взаимодействуют в рамках международных и региональных организаций и структур. В программе выразили уверенность, что визит и участие Бердымухамедова в саммите будут способствовать активизации продуктивного партнерства в двустороннем и многостороннем форматах.

Первый саммит руководителей стран Персидского залива и государств Центральной Азии пройдет 19 июля в Джидде. В августе прошлого года власти Туркмении подписали меморандум о взаимопонимании с Советом сотрудничества арабских государств. В частности, планируется активизировать сотрудничество со странами Персидского залива в сферах транспорта, логистики, топливно-энергетического комплекса. В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия.

В новость была внесена правка (20:44 мск) - передается с уточнением в третьем абзаце, верно - в августе прошлого года. 

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