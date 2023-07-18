18 июля, 16:54

МИД Армении заявил, что страна не станет средой для обхода санкций

Армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян сообщил, что его страна тесно сотрудничает не только с соответствующими органами ЕС, но и с США и всеми заинтересованными сторонами

ЕРЕВАН, 18 июля. /ТАСС/. Армения не намерена становиться средой для уклонения от санкций и очень тесно и прозрачно сотрудничает не только с соответствующими органами ЕС, но и с США и всеми заинтересованными сторонами. Об этом на пресс-конференции в Вене заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос журналиста.

"Ну, конечно же, война повлияла и на экономику Армении, как положительно, так и отрицательно. Но, поскольку вы говорите о санкциях, я хотел бы еще раз публично и громко заверить всех, кто интересуется этой темой, что Армения не собирается становиться пространством, где санкции можно было бы обойти. Мы очень тесно и очень прозрачно сотрудничаем не только с соответствующими органами из ЕС, но также из США и других стран", - сказал Мирзоян. 

Теги:
АрменияСШАМирзоян, Арарат Самвелович
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