Пентагон заявил, что США не считают нужным преувеличивать значение трений с РФ в Сирии

Председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли указал на наличие линии связи для избежания конфликтов и достаточных средств защиты

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Американская сторона не видит свидетельств того, что периодически возникающие в Сирии между ВС РФ и США трения связаны с Украиной, и не считает нужным преувеличивать значение таких ситуаций. Об этом заявил во вторник председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне по итогам очередного заседания созданной Западом многосторонней контактной группы, координирующей поставки Киеву оружия и военной техники.

На вопрос о том, почему якобы имело место увеличение числа спорных инцидентов между силами РФ и США в Сирии, Милли ответил: "Что касается Сирии, был некоторый рост, но я бы не стал это слишком сильно преувеличивать". "У нас есть линия связи для избежания конфликтов, которую Центральное командование ВС США применяет ежедневно для предотвращения каких-либо инцидентов или эскалации", - добавил генерал.

"Что касается причин этого небольшого роста, у меня нет полной уверенности. Наши аналитики пытаются в этом разобраться. Я не знаю, связано это с Украиной или нет, сейчас ничего не указывает на это", - сообщил Милли. На вопрос о том, требуется ли в свете этого Вашингтону провести переброску дополнительных сил в Сирию, он ответил: "У нас есть достаточные средства для защиты".