18 июля, 16:58
Военная операция на Украине

Глава Комитета начштабов ВС США заявил, что цена контрнаступления ВСУ будет высокой

Генерал Марк Милли отметил, что оно будет медленным и сложным

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Контрнаступление Вооруженных сил Украины будет медленным, а его цена - высокой. С таким заявлением выступил во вторник председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

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"Это наступление будет медленным. Оно будет сложным. И у него будет высокая цена", - сказал Милли, выступая на пресс-конференции в Пентагоне по итогам очередного заседания созданной Западом многосторонней контактной группы, координирующей поставки Киеву оружия и военной техники. Это совещание прошло по видеосвязи.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

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