ЕС опубликовал заявление саммита со странами CELAC с кратким упоминанием Украины

В документе стороны выразили озабоченность конфликтом

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Совет ЕС опубликовал во вторник сокращенное заявление саммита ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC), в котором тема конфликта на Украине и зерновая сделка сведены к одному абзацу с оговоркой о различных национальных позициях стран ЕС. Документ опубликован на сайте Совета ЕС после завершения саммита.

В заявлении стороны выразили озабоченность конфликтом на Украине, который "продолжает вызывать огромные страдания и ослаблять слабые звенья глобальной экономики, снижать рост, усиливать инфляцию, подрывать цепочки поставок, подрывать продовольственную и энергетическую безопасность и повышать финансовые риски". "В этом смысле мы поддерживаем потребность в справедливом и прочном мире. Мы также выражаем поддержку черноморской зерновой инициативе и усилиям Генассамблеи ООН по ее продлению. Мы поддерживаем все дипломатические усилия, направленные на долгосрочный мир в соответствии с Уставом ООН", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что все участники саммита "напомнили о своих национальных позициях по этой теме, которые высказывались на различных международных площадках". До этого глава Евросовета Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции заявил, что на саммите "60 государств смогли договориться по всем пунктам итогового заявления и лишь одна страна отказалась утвердить один параграф". Ранее дипломатические источники сообщали, что страны Латинской Америки отклонили предложенный Евросоюзом проект документа с осуждением конфликта на Украине на четыре абзаца.