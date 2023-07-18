18 июля, 17:24

Глава британской разведки выступит в Праге о ситуации на Украине и действиях КНР

По данным irozhlas.cz, выступление Ричарда Мура будет сосредоточено на угрозах в сфере международной безопасности и как на эти вызовы реагирует Великобритания

ПРАГА, 18 июля. /ТАСС/. Глава службы внешней разведки Соединенного Королевства MI-6 Ричард Мур выступит в среду в Праге с ежегодной речью, которая на этот раз будет касаться ситуации на Украине, действий РФ и Китая, а также развития технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил новостной портал irozhlas.cz.

Выступление Мура, согласно порталу, будет сосредоточено на актуальных угрозах в сфере международной безопасности и как на эти вызовы реагирует Великобритания. Визит главы MI-6 подтвердил посол Соединенного Королевства в Чехии Мэтью Филд.

Слушателями Мура станут, согласно порталу, гости из числа сотрудников чешской сферы государственного управления, общественные деятели и представители СМИ. 

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