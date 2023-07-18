Представители Армении и ОБСЕ обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Азербайджан игнорирует юридически обязывающие решения Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля и продолжает блокировать Лачинский коридор

ЕРЕВАН, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид вопросы безопасности на Южном Кавказе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МИД Армении.

"В ходе встречи обсуждены вопросы региональной повестки, состоялся обмен мнениями о деятельности и роли ОБСЕ в условиях текущих вызовов. Арарат Мирзоян представил генеральному секретарю ОБСЕ ситуацию в сфере безопасности, сложившуюся на Южном Кавказе, а также последние события в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

По данным МИД Армении, министр подчеркнул, что Азербайджан игнорирует юридически обязывающие решения Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля и продолжает блокировать Лачинский коридор. Была подчеркнута необходимость решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.