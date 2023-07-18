18 июля, 17:03
Военная операция на Украине

Пентагон: США обсудили с союзниками планы удовлетворения потребности Киева в боеприпасах

По словам американского министра обороны Ллойда Остина, на встрече контактной групп также обсуждались планы подготовки украинских пилотов управлению истребителями F-16

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Контактная группа Запада по поставкам оружия Украине обсудила пути удовлетворения неотложной потребности Киева в боеприпасах, а также наращивание их производства. Об этом заявил во вторник министр обороны США Ллойд Остин.

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"На сегодняшней встрече мы говорили о текущих потребностях Украины, в том числе, как я сказал, о срочной потребности в боеприпасах. Мы также обсудили планы наращивания производства как на национальном уровне, так и на многостороннем уровне в рамках важной инициативы ЕС по выпуску больших объемов боеприпасов", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Пентагоне по итогам очередного заседания созданной Западом многосторонней контактной группы, координирующей поставки Киеву оружия и военной техники. Это совещание прошло по видеосвязи.

На встрече также обсуждали планы подготовки украинских пилотов управлению истребителями F-16, сообщил Остин. 

Теги:
УкраинаСШАОстин, ЛлойдВоенная операция на Украине
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