Климов заявил, что расширение БРИКС должно иметь определенную цель

Сенатор подчеркнул, что новые члены организации должны быть суверенные государства

ПРЕТОРИЯ, 18 июля. /ТАСС/. Расширение группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которое широко обсуждается сейчас в мире, не является самоцелью, а должно преследовать определенные задачи. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции сенатор и член бюро высшего совета партии "Единая Россия" Андрей Климов.

"Расширение БРИКС не является самоцелью, а возможностью для действий в Африке, Латинской Америке, Азии, - отметил он на проходящей в Йоханнесбурге встрече ведущих политических партий стран БРИКС. - Я хочу задать вопрос - а какова цель расширения, какую дополнительную пользу принесет оно? БРИКС является особым объединением суверенных стран, отличающимся, к примеру, от Евросоюза. В реальности мы имеем различные формы сотрудничества многочисленных стран с БРИКС. Есть группа БРИКС плюс, есть структура "Друзья БРИКС". Мы можем иметь новых членов в составе Нового банка развития БРИКС. И это очень легко сделать".

Климов заявил, что в будущем, скорее всего, появятся новые страны в составе БРИКС. "Но это должны быть суверенные государства, а не находящиеся под контролем кого-то другого, - подчеркнул он. - Я считаю, что членами организации не могут быть страны, настроенные антироссийски или антииндийски, действующие против Бразилии, ЮАР или Китая. Страны - члены БРИКС должны иметь полное взаимопонимание".

Сенатор заметил, что БРИКС представляет собой притягательный пример того, как пять суверенных государств совместно работают на протяжении последних 14 лет и создают новые международные структуры, такие как Новый банк развития, принимают совместные решения по развитию новейших технологий, разрабатывают новые законы, новые формы сотрудничества по финансовому направлению. "БРИКС, как объединение, не направлено против кого-либо", - заключил он.

В работе открывшейся во вторник встречи, получившей название "Диалог политических партий БРИКС плюс", участвуют 54 партии, включая "Единую Россию", КПРФ, Коммунистическую партию Китая, Индийский национальный конгресс, бразильскую Партию трудящихся. Инициатором проведения форума стала правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс". В текущем году ЮАР председательствует в БРИКС.

В повестку дня встречи включены вопросы международной безопасности, пути урегулирования украинского кризиса, борьба с бедностью, устойчивое развитие. Работа форума продлится до 20 июля. Рекомендации нынешнего "Диалога политических партий БРИКС плюс" будут направлены в рабочие группы по подготовке саммита БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге.