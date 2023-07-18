18 июля, 17:12,
обновлено 18 июля, 17:43

Politico: ЕС согласовал запрет на поставки в Белоруссию запчастей для военной техники

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Минск
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По данным издания, "точный список станет зеркальным отражением списка запчастей, запрещенных к поставкам в Россию, что делается в попытке блокировать возможные нелегальные поставки в РФ военных компонентов"

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Страны Евросоюза "предварительно согласовали запрет на поставки в Белоруссию запчастей для военной техники", в частности для авиации. Об этом сообщило во вторник европейское издание Politico.

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"Точный список станет зеркальным отражением списка запчастей, поставки которых запрещены в Россию, что делается в попытке блокировать возможные нелегальные поставки в нее военных компонентов", - отмечает издание со ссылкой на свои дипломатические источники.

Politico сообщило, что эта договоренность является частью нового пакета санкций ЕС против Белоруссии, который должен сделать ограничения в отношении Минска равнозначными рестрикциям против Москвы. В течение длительного времени страны ЕС не могли достичь договоренности по поводу этой проблемы, поскольку большинство государств сообщества хотело сохранить исключения из санкционного режима для белорусских удобрений, против чего активно выступали республики Прибалтики, пишет издание.

По его информации, послы ЕС могут утвердить новый пакет санкций против Белоруссии на следующей неделе. 

Теги:
БелоруссияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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