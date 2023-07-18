Президент Алжира пригласил посетить его страну председателя КНР

Дату визита определят по взаимному согласию сторон

РАБАТ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, который находится в Китае, пригласил во вторник председателя КНР Си Цзиньпина посетить с визитом североафриканскую страну.

Китайский лидер поблагодарил Теббуна за приглашение. Дата визита будет определена по взаимному согласию сторон, сообщает информационный портал An Nahar.

Теббун поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием и гостеприимство, оказанные алжирской делегации. Он пожелал "всего наилучшего китайскому лидеру и дружественному народу КНР".

Ранее Теббун, которого сопровождает большая министерская делегация, провел переговоры с Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине. Стороны подписали 19 соглашений и меморандумов о взаимопонимании, в том числе в сферах сельского хозяйства, технологий, телекоммуникаций, экономических инвестиций, обустройства территорий.

Также Теббун поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку кандидатуры Алжира на вступление в ряды БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) и Шанхайской организации сотрудничества.

Алжир и Китай не первый год называют друг друга партнерами, связанными взаимным доверием и поддержкой. В 2014 году страны подписали Соглашение о глобальном стратегическом партнерстве, которое нацелено в том числе на активизацию экономического сотрудничества, реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов. Как отмечают алжирские эксперты, республика стремится использовать отношения с КНР для развития собственной экономики.