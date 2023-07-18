СМИ: Эрдоган прибыл с визитом в Катар

Ожидается, что президент Турции встретится с эмиром арабского государства шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани

ДУБАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во вторник вечером с официальным визитом в Катар. Об этом сообщило Катарское информационное агентство.

По его данным, в аэропорту Дохи Эрдогана и сопровождающую его делегацию встретил заместитель премьер-министра, государственный министр обороны Катара Халид бен Мухаммед аль-Аттыйя. Ожидается, что президент Турции встретится с эмиром арабского государства шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Катар - вторая остановка в трехдневном турне Эрдогана по странам Персидского залива, которое нацелено на привлечение инвестиций в экономику республики. Ранее президент Турции посетил Саудовскую Аравию, после визита в Катар он отправится в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщил ранее телеканал TRT, по итогам поездки Эрдоган рассчитывает подписать инвестиционные соглашения с правительствами и крупными компаниями стран региона на сумму более $50 млрд.

Как отметило агентство, Катар является одним из крупнейших инвесторов в экономику Турции. В 2022 году торговый оборот между двумя странами увеличился на 18%, достигнув примерно $2,2 млрд.