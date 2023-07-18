18 июля, 17:45

Премьер Чехии назвал Саммит ЕС-CELAC многообещающим этапом для развития отношений сторон

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Саммит Евросоюза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC), завершившийся во вторник в Брюсселе, не оправдал некоторые ожидания участников, но стал многообещающим шагом в развитии будущих отношений сторон. Об этом заявил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Саммит ЕС - СЕЛАК не принес [для его участников] некоторые ожидавшиеся итоги, но он стал многообещающим шагом для развития будущих отношений сторон", - сказал Фиала. Прошедшие переговоры, по его словам, не были простыми, так как присутствовали и лидеры латиноамериканских недемократических государств. Участники из Южной Америки поднимали темы давних отношений со странами Европы и споров с европейцами.

"Выступления наших друзей из Южной Америки были очень разнообразными, но тем не менее, я думаю, что этот саммит дал новый импульс взаимным отношениям и наметил путь укрепления экономических связей между двумя [нашими] регионами, что отразится и на том, что мы будем чаще встречаться", - сказал Фиала.

Чехия заинтересована в расширении торгово-экономического сотрудничества с Южной Америкой и отдельными ее странами. Наиболее перспективными государствами, с которыми республика будет развивать взаимодействие, по его словам, являются Чили, Бразилия, Уругвай и Гватемала. 

Теги:
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