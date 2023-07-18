Словения намерена поднять вопросы климатической безопасности в рамках членства в СБ ООН

Также страна планирует поднимать тему предотвращения конфликтов и защиты водных ресурсов

ЛЮБЛЯНА, 18 июля. /ТАСС/. Республика Словения планирует поднимать вопросы климатической безопасности и защиты водных ресурсов в рамках своего временного членства в Совете Безопасности ООН в период с 2024 по 2025 год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице министерства иностранных дел республики в Twitter.

"Словения в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН будет выступать за обсуждение вопросов климатической безопасности, предотвращение конфликтов, защиту водных ресурсов <...>", - отметил МИД.

6 июня словенское внешнеполитическое ведомство сообщило, что республика будет "активно способствовать миру и безопасности, а также объединению разделенного Совета Безопасности ООН". По словам премьер-министра Роберта Голоба, власти страны сделают все возможное, чтобы включить вопрос изменения климата в основную повестку дня всемирной организации в рамках своего временного членства в Совбезе ООН.

По итогам голосования на выборах непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024-2025 годы, состоявшихся во вторник в рамках 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации, Словения получила 153 голоса, за Белоруссию проголосовали 38 стран. Непостоянными членами СБ ООН на 2024-2025 годы также были избраны Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Южная Корея. Их избрание прошло на безальтернативной основе.