18 июля, 17:54,
обновлено 18 июля, 17:59
Атака на Крымский мост

Госдеп заявил о непричастности США к атаке на Крымский мост

Следственный комитет РФ/ ТАСС
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

Посол РФ Анатолий Антонов ранее заявил, что покрывательство США украинских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Вашингтона к преступлениям Киева

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Утверждения о том, что США причастны к атаке на Крымский мост, не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

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"Это совершенно не соответствует действительности", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя теракт на Крымском мосту, заявил, что покрывательство США украинских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Вашингтона к преступлениям Киева. 

Теги:
СШАРоссияАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
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