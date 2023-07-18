Министр обороны Британии раскрыл причину отказа Байдена утвердить его генсеком НАТО

По словам Бена Уоллеса, администрация президента США отказалась утвердить его на посту генерального секретаря альянса, поскольку хотела видеть в этой роли более статусного политического деятеля

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что администрация президента США Джо Байдена отказалась утвердить его на посту генерального секретаря НАТО, поскольку хотела видеть в этой роли более статусного политического деятеля.

"Я никогда не намеревался быть генеральным секретарем НАТО. Я хотел продолжать работать в Минобороны. [Разговоры про НАТО] - это что-то из серии "было бы неплохо" [возглавить альянс]. Мы думали, что [премьер-министр Нидерландов] Марк Рютте будет следующим генсеком. В начале года он ясно дал понять, что не собирается выдвигать свою кандидатуру. Я знаю, что президент Байден пару раз разговаривал с ним об этом в прошлом или в нынешнем году", - рассказал Уоллес, выступая во вторник на конференции "Будущее Великобритании" в Лондоне, организованной Институтом глобальных изменений под руководством бывшего премьер-министра Соединенного Королевства (1997-2007) Тони Блэра.

"Потом [у меня] появилась такая возможность. Я подумал, что могу поучаствовать [в борьбе] и пришло время уйти [с поста министра обороны]. Но я бы не сказал, что я вынашивал идею [стать генсеком НАТО] в течение 20 лет. Я думаю, что справился бы и что я обладаю необходимыми навыками. Но были другие кандидаты. Я полагаю, что американцы, вероятно, хотели [видеть генсеком НАТО] главу государства", - добавил министр.

При этом Уоллес подчеркнул, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак приложил достаточно усилий, чтобы попытаться переубедить Байдена. "Риши Сунак был действительно хорош в этом вопросе. Я читал распечатки со всех двусторонних встреч [Сунака и Байдена]. Я не могу в достаточной степени отблагодарить его за усилия. Он поднимал этот вопрос несколько раз в разговоре с президентом [Байденом] и другими собеседниками", - указал он. Глава британского Минобороны подчеркнул, что при выборе генсека участники альянса должны были учитывать интересы всех заинтересованных сторон и принимать во внимание позиции возможных кандидатов в отношении России и Китая.

"Ходят разговоры о том, что настало время для первой женщины на посту генсека НАТО. Это великолепно. Разумеется, также нужно, чтобы [в этой роли] был [представитель страны], которая тратит 2% [от ВВП на оборону]. Внезапно выходит, что [это должна быть] женщина из Восточной Европы - замечательная премьер-министр Эстонии [Кая Каллас]. Но она, возможно, слишком воинствующая для Германии и Франции. Получается что-то вроде монтажной схемы электропроводки, [где нужно найти подход ко всему] и которая никому не нравится", - заявил Уоллес.

Отложенное решение

4 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, срок полномочий которого заканчивался осенью, подтвердил, что останется на посту руководителя альянса до 1 октября 2024 года. Ранее западные СМИ неоднократно сообщали, что причиной такого решения стали сложности с определением кандидатуры на смену Столтенбергу.

15 июля Уоллес в интервью на сайте газеты The Times рассказал, что намерен покинуть британское правительство в ходе очередных перестановок в кабмине, которые Сунак собирается провести в сентябре. Министр отметил, что устал от политики и хочет завершить карьеру. Как писала The Times, на решение Уоллеса мог повлиять тот факт, что в Белом доме отказались поддерживать его кандидатуру на пост нового генсека НАТО, несмотря на попытки Сунака добиться этого от Байдена.