Удар возмездия, зерновая сделка и оружие для Киева. События вокруг Украины

Вооруженные силы России после террористического удара Киева по Крымскому мосту нанесли минувшей ночью удар возмездия по военным объектам в районе Одессы и Николаева, все назначенные цели поражены. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил по телефону с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем вопрос возобновления зерновой сделки. Попытки продолжить сделку без участия России приведут к рискам, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за прошедшие сутки успешно отразили 12 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, 6 атак - на южнодонецком и запорожском направлениях, 2 атаки - на краснолиманском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

"На купянском направлении подразделения Западной группировки войск продолжают успешные наступательные действия в своей зоне ответственности", - добавил Конашенков.

Общие потери ВСУ превысили 810 человек. Уничтожены четыре склада боеприпасов, танк и другая бронетехника, а также различные артиллерийские вооружения противника, в том числе артиллерийская система М777 производства США и четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства. Российские средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника и перехватили 3 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.

Признание генерала

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что украинская армия не в состоянии добиться быстрых результатов в контрнаступлении. "Мы хотели бы получить очень быстрые результаты. Но на самом деле это практически невозможно", - сказал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

По словам Сырского, продвижение ВСУ "действительно идет не так быстро, как хотелось бы". Генерал также заявил, что американские кассетные боеприпасы, которые уже прибыли на Украину, "будут готовы к использованию в течение нескольких дней".

Крымский мост

ВС РФ нанесли "групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе города Одессы", проинформировал Конашенков. В районе Николаева и Одессы уничтожены также хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. тонн, которые обеспечивали военную технику ВСУ горючим. "Все спланированные к удару цели поражены. Зафиксированы пожары и детонация на уничтоженных объектах", - указал Конашенков.

По сообщению Минобороны, ночью Украина попыталась "осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым". Российские средства ПВО уничтожили 17 беспилотников, остальные 11 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и разрушений нет.

Стороны конфликта на Украине "должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право", заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя атаку на Крымский мост.

Терроризм и шпионаж

ФСБ России сообщила о предотвращении подготовки теракта в Ярославской области. В Угличе задержана россиянка, собиравшая данные об объекте критической инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, у задержанной изъяты средства связи, где содержалась переписка с украинским координатором с обсуждением планируемого преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта).

Сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области пресекли в Энергодаре деятельность местного жителя, который передавал координаты позиций российских военнослужащих, охраняющих Запорожскую атомную электростанцию. Как сообщили в пресс-службе управления, задержанный отправлял информацию своему родственнику, который служит в артиллерийском подразделении ВСУ, действующем на запорожском направлении. Возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Зерновая сделка

Движение судов из черноморских портов Украины или в их сторону в рамках зерновой инициативы отсутствует, сообщила ТАСС глава отдела коммуникаций офиса координатора ООН по черноморской зерновой инициативе Исмини Палла.

По утверждению президента Украины, в ходе его телефонного разговора с генсеком ООН достигнута договоренность "работать вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и снабжение продовольствием посредством путей в Черном море".

Госсекретарь США Энтони Блинкен от лица американской администрации призывал правительство России "немедленно пересмотреть решение [о выходе из зерновой сделки], возобновить переговоры, продлить, расширить и полностью выполнять" положения договоренностей. Он также пообещал "посмотреть, имеются ли какие-то другие варианты действий".

Агентство по международному развитию США сообщило о выделении Украине еще $250 млн на поддержку ее сельскохозяйственного сектора. По информации организации, средства пойдут на системы ирригации, элеваторы, пункты перевалки грузов, а также портовую и пограничную инфраструктуру.

Попытки продолжить сделку без участия России приведут к рискам, так как зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий и даже используется самим Киевом в боевых целях, заявил пресс-секретарь президента РФ.

Россия больше не намерена доверять обещаниям стран Запада и ООН по зерновой сделке, возвращение в нее возможно только после достижения конкретных результатов, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Оружие для Киева

Власти США в ближайшие дни объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи на $1,3 млрд, сообщило агентство Reuters. По его данным, Вашингтон рассчитывает передать Киеву системы Vampire для борьбы с беспилотниками, барражирующие боеприпасы Switchblade и дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Предполагается также передача украинской стороне других боеприпасов и систем для противодействия БПЛА.

Власти Испании направят на следующей неделе Украине 4 танка Leopard 2A4, а также 10 бронетранспортеров и другую военную технику, сообщило Минобороны королевства.

Нидерланды скоро поставят Украине отремонтированные бронетранспортеры М113, заявила министр обороны Кайса Олленгрен.