Госдепартамент пока не связывался с КНДР по задержанному американскому военнослужащему

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер заявил, что в этом деле первоочередную роль играет Пентагон

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Госдепартамент пока не вступал в контакт с Пхеньяном в связи с самовольным переходом американского военнослужащего со стороны Республики Корея на территорию КНДР. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер.

"Госдепартамент пока не связывался с КНДР или другими правительствами", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос и добавил, что в этом деле первоочередную роль играет Пентагон.

Миллер не смог ответить на вопрос о причине произошедшего, а также о состоянии здоровья и условиях содержания помещенного под стражу в КНДР американского военнослужащего.

Ранее во вторник Министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, ранее планировалось, что данного американского военнослужащего доставят из Южной Кореи в США для дисциплинарного взыскания. По каким причинам, не уточняется. По сведениям американской телекомпании CBS, речь идет о рядовом Трэвисе Кинге.