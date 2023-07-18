Президент Израиля заявил о сильной демократии в стране, несмотря на протесты

Ицхак Герцог отметил необходимость пытаться найти мирный консенсус

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июля. /ТАСС/. Израильская демократия остается устойчивой и сильной, несмотря на возобновившиеся в стране споры вокруг судебной реформы. Об этом заявил во вторник президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с лидером США Джо Байденом в Вашингтоне.

Герцог, прибывший с визитом в Вашингтон, признал, что сейчас в Израиле разгорелись "горячие дебаты" по поводу судебной реформы, передает газета The Times of Israel. Вместе с тем он подчеркнул, что это не подрывает демократические основы еврейского государства.

"Израильская демократия прочна, сильна и устойчива", - заявил Герцог. "Мы всегда должны пытаться найти мирный консенсус", - добавил он.

Во вторник утром в различных районах Израиля возобновились массовые акции протеста против судебной реформы, проект которой отстаивает правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. Утром протестующие блокировали ряд транспортных артерий, в течение дня они устраивали многочисленные акции на железнодорожных станциях. На этом фоне во второй половине дня на израильских железных дорогах ненадолго полностью остановилось движение поездов: этот кратковременный сбой объяснили техническими неполадками. Вечером ожидается массовая демонстрация в центре Тель-Авива.

Нынешнее правительство во главе с Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года, а в январе 2023-го выдвинуло проект реформы судебной системы, предусматривающий ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии. Акции не прекращаются уже 28 недель.

На прошлой неделе Кнессет принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верхового суда по контролю над решениями исполнительной власти. В понедельник вечером Нетаньяху в ходе телефонного разговора проинформировал Байдена об относящемся к судебной реформе законе, который будет принят на следующей неделе в парламенте, сообщила в тот же день канцелярия премьера. Кроме того, глава израильского правительства заявил хозяину Белого дома о намерении во время летних парламентских каникул попытаться достичь широкого общественного консенсуса в отношении остальной части процесса судебной реформы, добавили в ведомстве премьера.