Глава МИД Армении и генеральный директор МАГАТЭ обсудили двустороннее сотрудничество

В ведомстве отметили, что стороны затронули также перспективы расширения сотрудничества

ЕРЕВАН, 18 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в Вене провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, в ходе которой обсудил вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом во вторник сообщает пресс-служба МИД Армении.

"Собеседники с удовлетворением отметили, что между Арменией и МАГАТЭ налажено эффективное и тесное сотрудничество, направленное на укрепление потенциала Армении в области ядерной безопасности и энергетики, а также мирного и безопасного использования атомной энергии. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов комплексной повестки Армении и МАГАТЭ, состоялся обмен мнениями по проектам в области энергетики, здравоохранения, окружающей среды. Мирзоян и Гросси обсудили также перспективы расширения сотрудничества", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что генеральный директор МАГАТЭ выразил удовлетворение активным участием и поддержкой Армении инициатив агентства, включая ее присоединение к заявлению "Об атомной энергии", которое будет представлено в рамках Конференции ООН по изменению климата. Собеседники подчеркнули важность участия Армении в медицинской программе МАГАТЭ "Лучи надежды", цель которой - обеспечение прогресса в области онкологии и, в частности, радиационной медицины.

"В контексте деятельности МАГАТЭ и реализуемых в рамках безопасной эксплуатации Армянской АЭС программ, многолетнего успешного опыта в этом направлении обеими сторонами была подчеркнута необходимость держать вопрос безопасного использования атомной энергии подальше от безосновательных политических спекуляций", - говорится в сообщении МИД Армении.

Мирзоян и Гросси обсудили также вопросы безопасности в регионе.