Минюст Грузии заявил о невозможности освобождения Саакашвили на нынешнем этапе

Министр юстиции Рати Брегадзе также утвердительно отметил на вопрос, значит ли это, что власти Грузии исключают возможность какого-либо альтернативного способа отбывания экс-президентом наказания на Украине

ТБИЛИСИ, 18 июля. /ТАСС/. Возможности освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили от отбывания наказания или предоставить ему отсрочку на нынешнем этапе нет. Об этом сообщил министр юстиции Рати Брегадзе в интервью Первому каналу Грузинского общественного вещания.

"На данном этапе в рамках нашей компетенции нет какой-либо возможности ни освобождения от отбывания наказания этого человека (Саакашвили - прим. ТАСС), ни отсрочки наказания", - сказал Брегадзе, отвечая на вопрос, можно ли обменять Саакашвили на какого-либо разыскиваемого Грузией на Украине преступника.

Брегадзе ответил утвердительно на вопрос, значит ли это, что власти Грузии исключают возможность какого-либо альтернативного способа отбывания экс-президентом наказания на Украине, например, под гарантии Киева.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года экс-президент тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.

Власти Украины и европейские политики неоднократно призывали власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение. Также нередко звучат призывы к президенту страны Саломе Зурабишвили помиловать бывшего главу государства.