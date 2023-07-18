Politico: ЕС планирует создать фонд в €20 млрд для снабжения ВСУ в течение четырех лет

Издание отмечает, что такие ассигнования на поставки оружия являются "тектоническим сдвигом" для самовосприятия ЕС, который всегда позиционировал себя как мирный проект

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. ЕС готовит план военной поддержки Украины, включающий поставки оружия и тренировку военных, на сумму в €20 млрд на следующие четыре года, который, вероятно, будет осуществляться через Европейский фонд мира. Об этом сообщило во вторник европейское издание Politico со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Эта сумма соответствует €5 млрд в год, что примерно равно объему военной помощи от ЕС, которую Киев получил в 2022 году и, вероятно, получит в текущем году.

Politico отмечает, что такие ассигнования на поставки оружия являются "тектоническим сдвигом" для самовосприятия Евросоюза, который всю свою историю позиционировал себя как мирный проект.

Как отмечает издание, "Евросоюз предложит создать целевой фонд для поддержки снабжения украинских вооруженных сил на следующие четыре года в размере €20 млрд". Этот план помощи должен дополнить предложенный Еврокомиссией пакет бюджетной помощи в €50 млрд, рассчитанный также на четыре года, для наполнения которого Еврокомиссия уже призвала страны ЕС внести в бюджет сообщества дополнительные взносы.

Издание отмечает, что эти €20 млрд будут использоваться на частичное покрытие расходов стран ЕС на закупки оружия, боеприпасов и запчастей для военной техники для Киева, а также на подготовку кадров для ВСУ. Такая схема финансирования характерна для Европейского фонда мира, текущий объем средств в котором должен подойти к концу в декабре. Таким образом, с высокой долей вероятности для финансирования этого пакета помощи странам ЕС опять придется выделять дополнительные средства.

Свои ближайшие программы помощи Украине Еврокомиссия размечает на четыре года: с 2024 по 2027 год, поскольку в 2027 году заканчивается текущий период бюджетного планирования Евросоюза. ЕС осуществляет планирование своего бюджета на семилетки, нынешний период начался в 2021 году.