Никарагуа не подписала заявление саммита ЕС - CELAC

По мнению МИД страны, Евросоюз, опубликовавший заявление без согласия всех участников, "нарушил все механизмы, установленные демократическими организациями"

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Никарагуа не подписывало и не поддерживает заявление участников саммита ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC). Об этом сообщило во вторник министерство иностранных дел латиноамериканской страны.

"Правительство примирения и национального единства Никарагуа сообщает нашему народу и международному сообществу, что не подписывало, не одобряло и не поддержало то, что сегодня было помпезно и лживо представлено как консенсусное заявление третьего саммита CELAC - ЕС", - говорится в заявлении.

По мнению МИД Никарагуа, Евросоюз, опубликовавший заявление без согласия всех участников, "по привычке нарушил все механизмы, установленные демократическими организациями".

Саммит ЕС - CELAC прошел в Брюсселе 17-18 июля. По сообщениям дипломатических источников и европейских СМИ, лидеры ЕС намеревались пригласить на него президента Украины Владимира Зеленского и изначально подготовили проект итогового заявления, значительная часть которого была посвящена Украине. Однако латиноамериканские участники потребовали отменить визит Зеленского и исключить связанные с Украиной параграфы из итогового текста. Отмену визита Зеленского в минувшие выходные подтвердил глава Евросовета Шарль Мишель.

В течение двух суток, пока проходил саммит, европейские дипломаты пытались согласовать взаимоприемлемый вариант текста, требуя оставить в документе упоминание Украины, однако сделать этого не удалось.

В результате уже после завершения саммита Совет ЕС вывесил на своем портале текст "итогового заявления" саммита с коротким абзацем про конфликт на Украине, призывами к миру и сохранению зерновой сделки. В то же время на 10-й странице документа содержится сноска, что "этот документ утвержден всеми странами за одним исключением из-за несогласия по одному параграфу".