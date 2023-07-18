Международные посредники обозначили сроки начала отмены санкций против Венесуэлы

Рестрикции стоит начать отменять по мере подготовки к выборам, заявили президенты Аргентины Альберто Фернандес, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Колумбии Густаво Петро и Франции Эмманюэль Макрон, а также глава евродипломатии Жозеп Боррель

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 июля. /ТАСС/. Внутриполитический диалог между властями и оппозицией Венесуэлы по вопросам подготовки и проведения выборов главы государства в 2024 году должен сопровождаться постепенной отменой всех санкций против республики. К такому выводу пришли президенты Аргентины Альберто Фернандес, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Колумбии Густаво Петро и Франции Эмманюэль Макрон, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Главы государств и верховный представитель призвали правительство Венесуэлы и единую венесуэльскую оппозиционную платформу возобновить диалог в рамках мексиканского переговорного процесса, чтобы прийти к соглашению в том числе об условиях проведения следующих выборов. Они высказались в пользу политических переговоров, которые позволили бы организовать честные, прозрачные и инклюзивные выборы с участием всех желающих в соответствии с законодательством и действующими международными договорами и в присутствии международных наблюдателей. Этот процесс должен сопровождаться снятием всех санкций в целях их полной отмены", - говорится в совместном заявлении группы международных посредников, распространенном во вторник пресс-службой МИД Бразилии.

17 июля пресс-служба администрации аргентинского лидера сообщила о проведении на полях саммита ЕС - CELAC (Сообщество латиноамериканских и карибских государств) в Брюсселе встречи международных переговорщиков с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес и представителем оппозиции Херардо Блайдом. По итогам встречи стороны подчеркнули, что возобновление диалога между Европой и ЛАКБ (Латинская Америка и Карибский бассейн) открывает новые возможности урегулирования ситуации в Венесуэле. Как ожидается, очередные итоги переговорного процесса будут представлены на Парижском мирном форуме в ноябре 2023 года.

В августе 2021 года правительство и оппозиция Венесуэлы начали переговоры в Мексике при посредничестве Норвегии. Впоследствии Каракас отказался от дальнейшего диалога после экстрадиции в октябре того же года из Кабо-Верде в США гражданина Венесуэлы и Колумбии Алекса Сааба, обвиняемого в отмывании денег.

В мае 2022 года председатель парламента Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что встретился с Блайдом, чтобы обсудить возможность возобновления переговоров. В ноябре прошлого года представители властей и оппозиции Венесуэлы провели новый раунд переговоров, по итогам которых было подписано соглашение о решении некоторых гуманитарных вопросов. Документ предусматривает возвращение правительству республики контроля над частью замороженных зарубежных активов для финансирования гуманитарных расходов. Договоренности пока не реализованы.