Глава Минобороны Британии назвал отсутствие военного опыта у КНР фактором напряженности

По мнению Бена Уоллеса, западным странам следует выработать общий подход взаимодействия с Китаем

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Отсутствие у Китая военного опыта и опыта активного участия в международных делах на фоне все более агрессивной внешней политики Пекина несет в себе риски для стабильности всей мировой политической системы. Такое мнение во вторник выразил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

"В контексте Китая больше всего мы должны беспокоиться о неопытности. Мы часто можем видеть, как его милитаристская дипломатия очень быстро разгоняется от 0 до 100. Если помните, во времена ковида Австралия заявила, что хочет расследования со стороны Всемирной организации здравоохранения [о причинах возникновения коронавируса]. Китайские государственные СМИ немедленно заявили, что это общая проблема, и начали критиковать Австралию", - отметил глава британского Минобороны, выступая на конференции "Будущее Великобритании" в Лондоне, организованной Институтом глобальных изменений под руководством бывшего премьер-министра Соединенного Королевства (1997-2007) Тони Блэра.

"Военный ответ подразумевает опыт. Нам нужно беспокоиться, что все более наступательный Китай еще не обладает таким опытом, и это может привести к просчетам. Во-вторых, нам следует иметь подходящий политический план на Западе", - добавил он. По мнению Уоллеса, западным странам следует выработать общий подход взаимодействия с Китаем, чтобы избежать конфликта с Пекином и при этом изменить его внешнюю политику.