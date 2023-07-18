18 июля, 20:37

Бразилия и Германия возобновят межправительственные консультации высокого уровня

Инициатором этого шага стал Берлин

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 июля. /ТАСС/. Бразилия и Германия договорились возобновить механизм межправительственных консультаций высокого уровня спустя восемь лет. Об этом сообщает во вторник пресс-служба бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

"Встреча, участие в которой примут представители различных министерств, запланирована на 4 декабря 2023 года", - говорится в заявлении по итогам встречи Лулы да Силвы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на полях саммита ЕС - CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна) в Брюсселе. Как уточняется, это будет вторая встреча в рамках механизма, начавшего работу во время, когда Ангела Меркель была главой правительства ФРГ. Первая и последняя на текущий момент встреча состоялась в августе 2015 года в Бразилиа.

Отмечается, что инициатором возобновления межправительственных консультаций высокого уровня стал Берлин. 

Теги:
БразилияГерманияЛула да Силва, Луис Инасиу
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