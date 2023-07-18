18 июля, 20:50
Военная операция на Украине

Президент ЮАР заявил, что мирный план Африки по Украине дополняет другие инициативы

Сирил Рамапоса подчеркнул, что инициатива семи африканских стран была хорошо встречена многими государствами

ПРЕТОРИЯ, 18 июля. /ТАСС/. План семи стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса является дополнением к инициативам других государств. Об этом заявил во вторник президент ЮАР Сирил Рамапоса.

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Военная операция на Украине. Хроника событий 18 июля 2023 года

"Посетившие Россию и Украину представители семи африканских стран представили план из 10 пунктов по мирному урегулированию украинского кризиса, - сказал Рамапоса на приеме по случаю встречи политических партий БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Йоханнесбурге. - Мы знаем о других предложениях по урегулированию украинского кризиса, включая представленные Китаем и Бразилией, и рассматриваем свои как дополнение к ним".

По словам президента, страны Африки выступили с инициативой ввиду того, что испытывают на себе негативные последствия конфликта на Украине. "Происходит рост цен на продукты питания и топливо, усиливается дороговизна, - сообщил он. - Мы не могли оставаться сторонними наблюдателями. Мы представили африканское видение того, каким образом этот конфликт должен быть завершен. Мы горды, что наша инициатива была хорошо встречена многими странами и в первую очередь Россией и Украиной".

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 июня в Киеве. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации Рамапоса изложил 17 июня план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе саммита РФ - Африка в конце июля в Санкт-Петербурге миссия продолжит консультации с российской стороной. В свою очередь советник президента ЮАР по национальной безопасности Фхолисани Сидней Муфамади примет участие в созванном Зеленским саммите, который пройдет в августе в Копенгагене.

В работе открывшейся во вторник в Йоханнесбурге встречи, получившей название "Диалог политических партий БРИКС плюс", участвуют 54 партии из 45 стран, включая "Единую Россию", КПРФ, Коммунистическую партию Китая, бразильскую Партию трудящихся. Инициатором проведения форума стала правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс". В текущем году ЮАР председательствует в БРИКС. 

Теги:
ЮАРУкраинаРоссияРамапоса, СирилВоенная операция на Украине
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