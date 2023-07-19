Парламент Таиланда вновь рассмотрит кандидатуру лидера "Движения вперед" на пост премьера

БАНГКОК, 19 июля. /ТАСС/. Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда проведут в среду совместное заседание, чтобы во второй раз рассмотреть кандидатуру лидера левоцентристской партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата на пост премьер-министра. Как ожидается, законодатели намерены также обсудить вопрос законности его повторного выдвижения, поскольку некоторые из них считают это нарушением парламентских правил.

Спикер Палаты представителей Ван Мухамад Нор Матха сообщил, что дебаты должны начаться в 09:30 по местному времени (05:30 мск) и продлятся несколько часов. При этом он не исключил сценария, при котором на рассмотрение парламента может быть выдвинут любой другой кандидат в премьеры. Лидер "Движения вперед" пока является единственной кандидатурой от коалиции из восьми партий, ему нужно простое большинство в 376 голосов двухпалатной 750-местной Национальной ассамблеи, чтобы возглавить правительство Таиланда. Если попытка выбрать нового главу правительства не удастся, то 20 июля будет проведено повторное голосование.

Судебное разбирательство

Голосование в парламенте в среду совпадет с заседанием конституционного суда, который должен будет рассмотреть переданное избирательной комиссией дело о предполагаемом нарушении закона о выборах лидером партии "Движение вперед". Таиландский избирком ранее провел расследование в связи с обвинениями в адрес Лимчароенрата во владении акциями телеканала iTV на момент проведения выборов. Конституция королевства запрещает участие в избирательном процессе владельцам медиакомпаний. В случае признания виновным лидеру партии "Движение вперед" грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и 20-летний запрет заниматься политической деятельностью.

Если суд согласится принять дело к рассмотрению, он может вынести решение, запрещающее Лимчароенрату выполнять обязанности депутата до тех пор, пока он не вынесет вердикт по этому делу. Таким образом, существует вероятность, что представленным в парламенте партиям придется предложить нового кандидата.

Спорные поправки

Несмотря на то что коалиция из восьми партий контролирует 313 депутатских кресел в Палате представителей, она не сможет утвердить Лимчароенрата премьером без частичной поддержки 250-местного Сената. Стоит также учесть, что большая часть сенаторов была назначена Национальным советом по поддержанию мира и порядка, учрежденным после военного переворота в мае 2014 года и распущенным в июле 2019 года. Незадолго до роспуска Совет назначил многих лояльных правительству сенаторов. Кроме того, многие из членов Сената не разделяют политических предпочтений вышедших на первые роли оппозиционных сил. По конституции 2017 года сенаторы имеют право выбирать нового главу правительства вместе с членами нижней палаты из списка кандидатов, предложенных партиями.

На заседании, прошедшем 13 июля, кандидатуру Лимчароенрата на пост премьера поддержали 324 законодателя, 182 выступили против, воздержались 199. Некоторые члены Национальной ассамблеи, в основном сенаторы, не принимали участия в голосовании. Тогда лидер "Движения вперед" пообещал разобраться, что помешало им присутствовать на важном заседании. Однако впоследствии и вовсе выступил за внесение поправки в конституцию с целью ограничения полномочий Сената при выборе главы правительства.

Партия Лимчароенрата в своей программе заявила о намерении добиться исключения из Уголовного кодекса 112-й статьи, которая предусматривает наказание за оскорбление монархии в виде тюремного заключения на срок от 3 до 15 лет. Эта инициатива вызвала серьезный раскол в политическом истеблишменте Таиланда, где король является самой почитаемой фигурой в стране. Не нашла она поддержки и среди большинства членов Сената.

Выборы в Таиланде

"Движение вперед" по итогам прошедших 14 мая парламентских выборов получило 151 депутатское кресло в 500-местной Палате представителей. Другой представитель оппозиции в лице партии "Для тайцев" смог провести в парламент 141 депутата. Эти две политические силы договорились сформировать коалиционное ядро, к которому примкнули менее крупные игроки, а именно: "Тайцы строят Таиланд", Таиландская либеральная партия, Национальная партия, Партия справедливости, "Новая общественная сила" и "Объединением сил ради Таиланда".

Как сообщила газета Bangkok Post. партия "Для тайцев" выдвинет кандидатом в премьер-министры Среттха Тхависина, если парламент во второй раз не утвердит главой правительства лидера партии "Движение вперед". Лимчароенрат же готов побороться за пост премьера и 20 июля, если в среду, по его словам, он наберет в свою поддержку 345-350 голосов.

В свою очередь председатель Палаты представителей подчеркнул, что законодатели будут собираться на совместные заседания до тех пор, пока кандидат не получит необходимой поддержки.