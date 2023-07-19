Число членов БРИКС может превысить 50

Посол по особым поручениям в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от республики Анил Суклал выразил мнение, что объединение привлекательно благодаря своей экономической и геополитической мощи

ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в процессе расширения может объединить более 50 стран. Такое мнение выразил во вторник посол по особым поручениям в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от республики Анил Суклал.

"С расширением БРИКС объединение может увеличиться до более чем 50 стран", - цитирует его информационный портал Independent Online. По словам Суклала, многие государства хотят присоединиться к БРИКС, в том числе Египет, ОАЭ, Индонезия и Аргентина. "БРИКС представляет собой мир будущего, а влияние Глобального Юга усиливается, - подчеркнул дипломат. - БРИКС следует рассматривать как катализатор перемен к лучшему в мире".

Как считает Суклал, объединение привлекательно благодаря своей экономической и геополитической мощи, а также финансовому потенциалу. Он сообщил, что вопрос о дедолларизации не стоит на повестке дня предстоящего саммита БРИКС. "Мы продолжим работу над идеей углубления взаимодействия в торговле местными валютами, - сообщил посол. - Страны хотят иметь большую финансовую гибкость и меньше зависеть от доллара".

Под председательством Суклала шерпы БРИКС подготовили 6 июля концепцию и принципы расширения БРИКС. Проект направлен главам МИД членов объединения. Ожидается, что они изучат его и передадут свои рекомендации участникам саммита объединения, который состоится в августе в южноафриканском Йоханнесбурге.

ЮАР председательствует в текущем году в БРИКС. С наступлением 2024 года председательство переходит к России.