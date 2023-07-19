Президент ЮАР заявил, что группа БРИКС способна создать новый мировой порядок

Сирил Рамапоса отметил, что БРИКС объединяет около 40% населения планеты

ПРЕТОРИЯ, 19 июля. /ТАСС/. Группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) способна изменить существующий мировой порядок, сделав его более справедливым. Об этом заявил во вторник президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"БРИКС объединяет сейчас около 40% населения планеты, и, работая вместе, наше объединение может стать катализатором создания более безопасного и справедливого мирового порядка, - подчеркнул Рамапоса в выступлении на приеме в связи с проходящей в Йоханнесбурге встречей политических партий БРИКС. - Мы должны искать решение проблем бедности, голода и устойчивого развития в интересах Глобального Юга".

Рамапоса заявил, что одной из наиболее срочных задач является реформа ООН и в первую очередь ее Совета Безопасности. "Интересы развивающихся стран должны полнее учитываться, а их присутствие в структурах международных организаций должно расшириться, - заявил он. - Это касается и финансовых структур".

В работе открывшейся во вторник встречи, получившей название "Диалог политических партий БРИКС+", участвуют 54 партии из 45 стран (в том числе "Единая Россия", КПРФ). Инициатором проведения форума стала правящая в ЮАР партия "Африканский национальный конгресс". В текущем году ЮАР председательствует в БРИКС.

В повестку дня встречи включены такие темы, как вопросы международной безопасности, пути урегулирования украинского кризиса, борьба с бедностью, устойчивое развитие. Работа форума продлится до 20 июля. Его рекомендации будут направлены рабочим группам по подготовке саммита БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге.