18 июля, 22:22
Ракетные запуски в КНДР

США не видят угрозы для себя и своих союзников в пуске баллистической ракеты КНДР

Как заявило Индо-Тихоокеанское командование американских ВС, пуски свидетельствуют о "дестабилизирующем влиянии незаконной программы вооружений КНДР"

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. США осведомлены о пусках баллистических ракет в КНДР, но не усматривают в них непосредственной угрозы для себя и своих союзников. Об этом в среду заявило Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.

"Мы в курсе ракетных пусков КНДР и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, они не представляли непосредственной угрозы военнослужащим и территории США, а также наших союзников, ракетные пуски свидетельствуют о дестабилизирующем влиянии незаконной программы вооружений КНДР. Приверженность США защите Республики Корея и Японии остается неизменной", - следует из заявления, опубликованного на сайте командования.

КНДР в среду провела испытательный пуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. Агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Японии сообщило, что первая баллистическая ракета пролетела 550 км, вторая - 600 км. Максимальная высота их полета составила 50 км. 

Теги:
СШАКНДРРакетные запуски в КНДР
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