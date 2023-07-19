Минобороны Великобритании сообщило о планах обновить свои ядерные боеголовки

Сейчас на вооружении британских ВМС имеются четыре атомные подводные лодки типа Vanguard, которые также заменят новые субмарины типа Dreadnought

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Великобритания наряду с модернизацией средств доставки ядерного оружия обновит свои ядерные боеголовки. Об этом говорится в опубликованном во вторник обновленном плане развития королевских ВС на ближайшие годы.

"В 2016 году парламент проголосовал за обновление наших сил ядерного сдерживания и замену подводных лодок типа Vanguard на четыре новые субмарины типа Dreadnought. Данная программа идет в соответствии с графиком: первая подлодка этого типа поступит на вооружение в начале 2030-х годов. Для обеспечения эффективности средств сдерживания на протяжении всего периода эксплуатации [подлодок] типа Dreadnought мы также заменим наши ядерные боеголовки. И подлодки типа Dreadnought, и заменяемые боеголовки разрабатываются и создаются в Великобритании", - сказано в документе.

"В знак признания того, что наши силы ядерного сдерживания занимают центральное место [в оборонной стратегии], Минобороны получило дополнительно £3 млрд ($3,9 млрд) на ближайшие два года и еще £6 млрд ($7,8 млрд) на последующие три года", - отмечается в плане. В настоящее время британский военный бюджет составляет £48,6 млрд ($63,4 млрд) в год. Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что оборонный бюджет королевства на 2024 год впервые в истории превысит £50 млрд ($65 млрд).

Всего на вооружении британских ВМС в данный момент имеются четыре атомные подводные лодки типа Vanguard, построенные в 1990-е годы. Речь идет о субмаринах HMS Victorious, HMS Vanguard, HMS Vigilant и HMS Vengeance. Согласно опубликованному в 2021 году Комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, к началу 2030-х годов эти субмарины станут заменять на подлодки типа Dreadnought. В документе также говорилось, что число британских ядерных боеголовок будет увеличено с 225 до 260.

Угрозы Британии

В опубликованном плане развития ВС Великобритании утверждается, что Россия продолжает оставаться "самой большой угрозой европейской безопасности". Кроме того, в нем указывается, что "быстрая военная модернизация Китая и его растущая активность в Индо-Тихоокеанском регионе представляют все больший вызов".

"Реализуя программу ускоренной военной модернизации, Китай продолжает использовать свою экономическую и военную мощь для продвижения территориальных претензий в Индо-Тихоокеанском регионе и расширять свое влияние в Европе, Африке и на Ближнем Востоке, в том числе за счет распространения китайских систем вооружения. Несмотря на предыдущие утверждения Китая о его мирном подъеме, Китай не отказывается от использования силы для достижения своих целей в отношении Тайваня", - подчеркивается в тексте.

В контексте ситуации на Украине Минобороны Великобритании сообщило, что "извлекает уроки из конфликта". В частности, в документе сказано, что специалисты британской военной научно-технической лаборатории на территории технопарка Портон-Даун "разработали легкодоступные решения" по укреплению бронезащиты танков Challenger 2, которые были поставлены на Украину в количестве 14 единиц, "от особых российских угроз". Помимо этого, в плане говорится, что Минобороны Великобритании при модернизации системы госзакупок военной техники будет "отдавать предпочтение своевременным поставкам вооружения, а не его совершенству".

В оборонном ведомстве Соединенного Королевства добавили, что Евроатлантический регион будет оставаться приоритетным направлением для британских властей. "Нам также нужно быть готовым ухватить возможности. Это требует постоянного присутствия не только в Европе, но и по всему миру", - заключили в Минобороны Великобритании.