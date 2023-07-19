Эксперт спрогнозировал поражение Запада в случае провала контрнаступления ВСУ

Начнет ощущаться так называемая усталость от войны, международные запасы боеприпасов иссякнут, а политики станут беспокоиться о бюджетах на внутренние программы в преддверии выборов, считает Роберт Кларк из лондонского аналитического центра Civitas

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Украина и Запад в случае провала украинского контрнаступления могут быть вынуждены пойти на территориальные уступки России, что станет для них "сокрушительным поражением". Такое мнение во вторник выразил эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк в статье в газете The Daily Telegraph.

"Если Киев потерпит неудачу в своих попытках разделить сухопутный коридор, [связывающий Крым с остальной частью России], и вернуть большую часть своей территории к зиме, то не только на Украине, но и, вероятно, в западных столицах начнут превалировать громкие голоса, взывающие к территориальным уступкам ради незначительных политических результатов. Так называемая усталость от войны начнет ощущаться, международные запасы техники и боеприпасов иссякнут, политики станут беспокоиться о бюджетах на внутренние программы в преддверии национальных выборов", - указал Кларк. По его мнению, западные правительства "должны готовиться к невзрачным перспективам в виде территориальных уступок".

Кларк отметил, что "долго планировавшееся контрнаступление на свой второй месяц столкнулось с серией проблем - не в последнюю очередь из-за того, что Киев все еще ждет примерно половину обещанной в первой половине года западной военной техники". "[Контрнаступление] дается невероятно тяжело украинцам, - написал он. - С самого начала было понятно, что это изнурительное дело займет больше времени, чем готова была ждать порой нетерпеливая международная публика".

Аналитик также высказал мнение, что "время не на стороне" Украины. "[Активность] боевых действий начнет постепенно сокращаться, поскольку зимние морозы снижают возможность вести интенсивные бои. Это лишь даст России больше времени для дальнейшего укрепления своей обороны, как это уже было прошлой зимой", - добавил Кларк. Он подчеркнул, что в следующем году внимание мировой общественности будет направлено на предстоящие президентские выборы в США и парламентские выборы в Великобритании. "Киев знает, что у него короткое окно возможностей, чтобы получить преимущества от инициативы на поле боя и вернуть себе как можно больше территории", - заключил эксперт.