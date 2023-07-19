18 июля, 23:41

В Пентагоне заявили о способности ракет КНДР достигать территории США

Что касается возможностей запустить такую ракету в ядерном оснащении, Вашингтон еще оценивает их, уточнил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС Соединенных Штатов адмирал Джон Акуилино

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Баллистические ракеты, испытания которых проводит КНДР, способны достигать территории США, хотя пока неясно, могут ли они преодолеть такое расстояние в ядерном оснащении. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"Возможности, которые они [ракеты] продемонстрировали недавно, по нашим оценкам, позволяют достичь территории США, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Что касается возможностей запустить такую ракету в ядерном оснащении, то мы еще оцениваем их возможности в этой сфере. Для этого необходимо уменьшение размеров боеголовки, пока неясно, могут ли они это сделать", - сказал он. 

Теги:
СШАКНДРРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуострове
© Информационное агентство ТАСС
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