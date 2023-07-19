Пентагон отрицает связь поставок оружия на Украину и обеспечения вооружениями Тайваня

Военные средства для решения задач в Тихом океане и на земле различаются, пояснил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС Соединенных Штатов адмирал Джон Акуилино

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Поставки оружия на Украину не сказываются на обеспечении обороноспособности Тайваня, задолженность США в этой сфере на $19 млрд касается истребителей F-16, которые сейчас Киеву не поставляются. Об этом заявил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"На настоящий момент я не видел какого-либо влияния. В отдельных случаях военные средства для решения задач в Тихом океане и для решения задач на земле, где сейчас происходят события, различаются", - сказал он.

Акуилино также указал, что задержка поставок вооружений Тайваню на $19 млрд, о которой ранее писали американские СМИ, не является свидетельством проблем в обеспечении острова оружием из-за конфликта на Украине. "Большая часть этой задолженности по поставкам на %19 млрд - это заказанные ими [Тайванем] истребители F-16", - пояснил он.

Американский адмирал добавил, что вооруженные силы США в регионе также имеют достаточно средств для обеспечения защиты Тайваня в случае конфликта в регионе. "Я уверен, что с теми средствами, которые у нас есть сегодня, они [Китай] потерпят неудачу", - добавил он.