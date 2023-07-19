Байден провел встречу с папским посланником по урегулированию на Украине

Стороны обсудили предоставление Киеву гуманитарной помощи, а также вывоз детей из зоны конфликта

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел встречу с посланником Папы Римского по урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее информации, стороны обсудили предоставление Киеву гуманитарной помощи, а также якобы имевшую место депортацию украинских детей.

Президент РФ Владимир Путин в июне заявлял, что российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта на Украине, спасая их жизни, и никогда не были против их воссоединения с семьями.

Ранее Дзуппи уже побывал в Киеве, а позже в Москве, где встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также советником президента РФ Юрием Ушаковым. Позже он сообщил, что обсуждались вопросы гуманитарного характера.