19 июля, 00:22
Военная операция на Украине

Байден провел встречу с папским посланником по урегулированию на Украине

Стороны обсудили предоставление Киеву гуманитарной помощи, а также вывоз детей из зоны конфликта

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел встречу с посланником Папы Римского по урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее информации, стороны обсудили предоставление Киеву гуманитарной помощи, а также якобы имевшую место депортацию украинских детей.

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Президент РФ Владимир Путин в июне заявлял, что российские власти абсолютно легально вывозили детей из зоны конфликта на Украине, спасая их жизни, и никогда не были против их воссоединения с семьями.

Ранее Дзуппи уже побывал в Киеве, а позже в Москве, где встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также советником президента РФ Юрием Ушаковым. Позже он сообщил, что обсуждались вопросы гуманитарного характера. 

Теги:
УкраинаВатиканСШАБайден, ДжоВоенная операция на Украине
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