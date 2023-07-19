В Пентагоне назвали беспрецедентными темпы наращивания Китаем военного потенциала

Речь идет не только о гиперзвуковых ракетах, а о возможностях на море, в воздухе и в космосе, добавил глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Наращивание Китаем военного потенциала идет беспрецедентными темпами, считает глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Джон Акуилино. С такой оценкой он выступил во вторник на форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

"Мы наблюдаем наращивание военного потенциала, которое не имеет аналогов по скорости и масштабу. И речь идет не только о гиперзвуковых ракетах, а обо всех возможностях: на море, в воздухе, в космосе", - заявил Акуилино, отвечая на вопрос, касавшийся китайских разработок в области гиперзвуковых вооружений.

"Обеспокоен ли я наращиванием потенциала и возможностями, которые они получают? Безусловно", - подчеркнул глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США. По его словам, речь идет о "крупнейшем и самом быстром наращивании военного потенциала в истории". На вопрос о том, имеются ли у США средства для противодействия гиперзвуковым ракетам в случае их применения КНР, Акуилино отметил, что США "разрабатывают средства, чтобы иметь возможность сделать это".

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса заявил, что Соединенные Штаты должны быстрее развивать гиперзвуковое оружие на фоне тех возможностей, которые демонстрирует Китай.

13 апреля The Washington Post сообщила, что секретные документы Пентагона содержат информацию об испытании Китаем новой гиперзвуковой ракеты, которая способна преодолевать систему противоракетной обороны США. По информации издания, в США осознают, что Китай и Россия, хотя и в меньшей степени, превзошли их в сфере гиперзвуковых военных разработок, но решения этой проблемы пока нет. Соединенные Штаты разрабатывают собственное гиперзвуковое оружие, но им не хватает средств защиты от технологий, которые уже применяет КНР, отметило издание.