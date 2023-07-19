Bloomberg: ЕС призвал Аргентину не вступать в БРИКС во время конфликта на Украине

Источник агентства добавил, что страна в ближайшее время не будет вступать в объединение

ТАСС, 19 июля. Евросоюз в ходе саммита ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) в Брюсселе призвал Аргентину не присоединяться к группе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) во время конфликта на Украине. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС.

По его данным, Евросоюз заявил Аргентине, что вступление страны в БРИКС во время украинского конфликта "было бы неверным сигналом". Источник добавил, что страна в ближайшее время не будет вступать в объединение.

Ранее в текущем месяце индийская газета Business Standard со ссылкой на собственные источники сообщила, что в августе на саммите в Йоханнесбурге в БРИКС будут приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Ранее Аргентина подала заявку на вступление в группу. В июне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад хочет помешать России и Китаю укреплять ряды единомышленников и нацелен на воспрепятствование расширению БРИКС.

Саммит ЕС - CELAC прошел в Брюсселе 17-18 июля. По сообщениям дипломатических источников и европейских СМИ, лидеры ЕС намеревались пригласить на него президента Украины Владимира Зеленского и изначально подготовили проект итогового заявления, значительная часть которого была посвящена Украине. Однако латиноамериканские участники потребовали отменить визит Зеленского и исключить связанные с Украиной параграфы из итогового текста.

В течение двух суток, пока проходил саммит, европейские дипломаты пытались согласовать взаимоприемлемый вариант текста, требуя оставить в документе упоминание Украины, однако сделать этого не удалось. В результате уже после завершения саммита Совет ЕС вывесил на своем портале текст "итогового заявления" саммита с коротким абзацем про конфликт на Украине, призывами к миру и сохранению зерновой сделки. В то же время на 10-й странице документа содержится сноска, что "документ утвержден всеми странами за одним исключением из-за несогласия по одному параграфу".