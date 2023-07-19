Трамп в случае победы на выборах пообещал потребовать от Европы возмещения за помощь Киеву

Бывший президент США также обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в том, что его действия ведут к третьей мировой войне

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал потребовать от европейских стран возмещения за военную помощь, оказанную США Украине, в случае избрания главой государства на новый срок.

"Я обращусь к странам Европы, чтобы они возместили нам расходы на восстановление запасов вооружений, переданных Украине. Это нужно сделать уже сейчас, но он (президент США Джо Байден - прим. ТАСС) слишком слаб и его не уважают", - сказал Трамп в видеообращении, размещенном на сайте его избирательной кампании.

Экс-президент подчеркнул, что сейчас Европа оказывает военную помощь Украине в гораздо меньшем размере, чем США. "Мы уже потратили $200 млрд на помощь Украине", - отметил он.

Трамп также обвинил Байдена в том, что его действия ведут к третьей мировой войне. "Этот некомпетентный лидер втягивает нас в третью мировую войну", - полагает бывший президент США.