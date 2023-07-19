Эксперт считает, что у РФ были веские основания выдвигать требования по зерновой сделке

Такое мнение выразил член правления общественного Американского комитета за согласие между США и Россией Дэвид Спиди, комментируя решение Москвы выйти из зерновой сделки

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Москва имела веские основания выдвигать Западу требования, касающиеся выполнения тех частей зерновой договоренности, которые затрагивали российский экспорт продовольствия и удобрений. Такое мнение выразил во вторник ТАСС член правления общественного Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Дэвид Спиди, комментируя решение Москвы выйти из зерновой сделки.

"Мне представляется, что, во-первых, у России есть веские доводы в ее пользу, когда она добивается смягчения единственного из многочисленных траншей санкций, введенных США и Западом, во-вторых, [вызванный прекращением действия сделки] кризис предложения в глобальной цепочке поставок продовольствия может оказаться непродолжительным, судя по заявлениям турецкого президента [Реджепа Тайипа] Эрдогана, в-третьих, атака на Крымский мост ситуацию не улучшает", - сказал американский эксперт.

По всей видимости, он имел в виду предположение Эрдогана о том, что президент России Владимир Путин хотел бы продления зерновой сделки. С высказываниями на этот счет турецкий лидер выступил 17 июля. Теракт на Крымском мосту организовали в ночь на понедельник нынешние власти в Киеве.

Ранее Спиди работал в Совете Карнеги за этику в международных делах. Это неправительственная организация, базирующаяся в Нью-Йорке и существующая с 1914 года. Эксперт проработал в ней около 10 лет. До этого (в 2007-2008 годах) он был старшим научным сотрудником в Белферовском центре науки и международных отношений при Гарвардском университете. Американский комитет за согласие между Соединенными Штатами и Россией, как и Совет Карнеги, базируется в Нью-Йорке.