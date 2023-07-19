Трамп назвал вмешательством в выборы статус подозреваемого по делу о штурме Капитолия

Бывший президент США заявил, что администрация Байдена использует Минюст в качестве оружия

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал вмешательством в выборы со стороны действующей американской администрации наделение его статусом подозреваемого по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Соответствующее заявление он сделал, выступая во вторник перед избирателями на телеканале Fox News.

"Они торопятся, потому что это вмешательство в выборы", - заявил Трамп, который претендует на выдвижение кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США 2024 года. "Ничего подобного не происходило в нашей истории. То, что происходит с нашей страной, - это позор", - заявил он, отметив, что администрация президента США Джо Байдена "использует Минюст в качестве оружия".

"Это беспокоит меня. Это беспокоит меня так же, как любого, кто находится в этой аудитории", - подчеркнул Трамп. Республиканец отметил, что извещение поступило к нему вечером в минувшее воскресенье. "Не думаю, что ранее они (Министерство юстиции США - прим. ТАСС) когда-либо посылали письма воскресным вечером", - отметил политик.

Ранее во вторник Трамп заявил, что Минюст прислал ему извещение, в котором указывается, что он является подозреваемым по делу о штурме Капитолия, что, по словам политика, "всегда означает арест и предъявление обвинений". Спецпрокурор Джек Смит дал Трампу четыре дня на извещение большого жюри о получении письма.

Большое жюри в американской правовой системе утверждает обвинения, выдвинутые прокуратурой. Как отмечает газета The New York Times, у Трампа есть формальная возможность, представ перед большим жюри, убедить присяжных отклонить все обвинения в отношении него, однако на практике эта процедура лишь предваряет предъявление обвинений. Издание пишет, что Трамп, вероятно, откажется от встречи с большим жюри, воспользовавшись пятой поправкой к Конституции США, запрещающей принуждать к даче показаний против самого себя.

6 января 2021 года сторонники республиканца Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, на которых победил демократ Байден. В мае министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что власти добились вынесения более 600 обвинительных приговоров в отношении участников штурма.