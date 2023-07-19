Аргентина и Эквадор обменяются послами после скандала вокруг побега экс-министра

Президенты стран Альберто Фернандес и Гильермо Лассо отметили важность нормализации дипломатических отношений

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июля. /ТАСС/. Буэнос-Айрес и Кито назначили новых послов после взаимной высылки дипломатов из-за скандала вокруг побега экс-министра городского развития Эквадора Марии Дуарте из страны. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента Аргентины Альберто Фернандеса после его встречи с эквадорским коллегой Гильермо Лассо.

"Оба президента отметили важность того, что дипломатические отношения были нормализованы с назначением новых послов в Кито и Буэнос-Айресе", - говорится в сообщении.

В середине марта правительство Эквадора объявило персоной нон грата посла Аргентины в Кито после того, как Дуарте, попросившая убежище в аргентинской дипломатической миссии, сбежала из страны, несмотря на вынесенный в ее отношении приговор. МИД Аргентины отверг причастность посольства к побегу бывшей чиновницы и выслал дипломатического представителя Эквадора.

Дуарте, занимавшая несколько министерских постов в правительствах президента Эквадора Рафаэля Корреа, была приговорена в июле 2020 года к восьми годам тюрьмы по делу о коррупции. В августе того же года она попросила убежище в посольстве Аргентины в Кито. В марте МИД Аргентины сообщил, что она покинула здание дипломатической миссии и затем обратилась в посольство республики в Венесуэле, сообщив, что находится в Каракасе.