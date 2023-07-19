Экс-президента Панамы приговорили к 10 годам тюрьмы за отмывание денег

В качестве дополнительного наказания суд назначил Рикардо Мартинелли штраф в размере $19 221 600

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 июля. /ТАСС/. Суд приговорил к 128 месяцам тюрьмы экс-президента Панамы Рикардо Мартинелли по делу об отмывании денег. Об этом сообщила во вторник генеральная прокуратура страны.

По ее данным, бывший глава государства был признан виновным в совершении "преступления против экономического строя в виде отмывания денег". "В качестве дополнительного наказания суд назначил экс-президенту республики штраф в размере $19 221 600 после того, как рассмотрел представленные генеральной прокуратурой доказательство того, что он спланировал, организовал и исполнил преступные махинации для получения прямой выгоды, используя пост президента республики", - говорится в сообщении.

Дело, по которому признан виновным Мартинелли, связано с покупкой издательского дома EPASA. По мнению стороны обвинения, средства на его приобретения были получены незаконным путем. Адвокат Мартинелли намерен обжаловать приговор.

Мартинелли был президентом Панамы с 2009 по 2014 год. Он покинул страну в конце января 2015 года, а в июне 2016 года панамский судья Херонимо Мехия направил властям США запрос об экстрадиции политика. Экс-президент обвинялся в политическом шпионаже, растрате бюджетных средств и нелегальной торговле панамскими визами. В июне 2017 года Мартинелли был задержан в Майами (штат Флорида), а затем депортирован в Панаму в соответствии с двусторонним договором об экстрадиции.